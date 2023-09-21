Десять секунд і без комісій — такими бачать європарламентарії перекази в режимі реального часу всередині банківської системи Євросоюзу.
Дивися повний текст
Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:31
Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Десять секунд і без комісій: яким Європарламент бачить майбутнє банківських переказів у ЄС
Додано: П'ят 09 лют, 2024 12:32
Форумчани, потрібна думка тих, хто або часто буває в ЕС, або зараз там. Часто можна почути, що Україна в плані банківських переказів на крок попереду. Поділіться своїм досвідом, чи це дійсно так?
|