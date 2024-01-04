RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що буде з соцвиплатами за
відсутності грошей США —...

Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 16:38

Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Дивися повний текст
Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США — відповідь Офісу президента
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99696
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах 1, 2
R2 » Пон 15 січ, 2024 09:42
11 828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2024 12:45
Примат
Білий дім заявив про відсутність грошей для нових...
R2 » Чет 04 січ, 2024 22:31
1 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 22:31
moveton
В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за...
R2 » Сер 03 січ, 2024 21:06
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2024 21:06
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4931)
12.02.2024 17:15
FinYear 2024 (3)
12.02.2024 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.