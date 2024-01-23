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Нардеп пояснив, чому варто
залишити опцію бронювання...

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:01

Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання...

Пропонуємо до обговорення:
Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха вважає, що підприємства повинні мати змогу бронювати працівників для того, аби бізнес працював і платив податки.

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Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:02

А можна , щоб трохи дешевше? Наче ж обговорювали 7000 грн податку
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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