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Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання...
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха вважає, що підприємства повинні мати змогу бронювати працівників для того, аби бізнес працював і платив податки.
Дивися повний текст Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
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R2
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:02
А можна , щоб трохи дешевше? Наче ж обговорювали 7000 грн податку
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:24
Шановні читачі!
Як Ви вважаєте, чи справедливим є бронювання окремих категорій працівників?
Що знаєте про військовий збір і на що, на Вашу думку його витрачають?
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Ірина_
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:29
Питання не у справедливості. А доцільності. Доцільно.
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:35
Investor_K написав:
Питання не у справедливості. А доцільності. Доцільно.
Має бути формула. Обгрунтування. Чому 7К/40К/1М? Інакше "довідник стеля"
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flyman
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Додано: Суб 17 лют, 2024 08:30
flyman написав: Investor_K написав:
Питання не у справедливості. А доцільності. Доцільно.
Має бути формула. Обгрунтування. Чому 7К/40К/1М? Інакше "довідник стеля"
то вже задача мінфіну
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Investor_K
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:33
Я вже детально розписано це в іншій теміviewtopic.php?p=5686248#p5686248
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yama
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:38
Там багато запитань. Мало відповідей.
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Investor_K
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:53
Investor_K написав:
А можна , щоб трохи дешевше? Наче ж обговорювали 7000 грн податку
«Дешевше НЕ буде»(с)
Невже небідній людині шкода сплатити тисяч 20 грн за свою безпеку?
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Hotab
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:25
ну ок. забронювали якогось керівника за гроші. у нього там 10 підлеглих. на них грошей нема. їх забрали. що далі
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azon
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