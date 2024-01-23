Нардеп пояснив, чому варто залишити опцію бронювання...

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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:46
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:55
А може по порядку?
1 Розглянемо фразу
забронювали якогось керівника....
Хто ця Тося яка вирішила ЗАБРОНЮВАТИ?
Я бачу совковий пошук когось-невмиручий
2 Законопроект пропонує
Збір 20000/місяць, і не дуже то вже й привязує - хто має платити....
Тому
Якщо той хто НЕ хоче/може служити , але має фінансову можливість це компенсувати хоча б 20000/місяць замість переховування від ТЦК або незаконного перетину кордону - то може хай ХОЧ ЦЕ зробить?
При чому - має фінансову можливість- не обовязково багатий чи олігарх....
Він ЗА ВЛАСНИМ бажанням може отримати кредит під квартиру , чи продати авто...
Може взагалі вирішити працювати за мінімалку а все що зверху -виплачувати як збір ( по домовленістю з власником бізнесу - ще й зекономить..)
мав наприклад 17000 на руки+ 8000 податки
отримає 5800 на руки +20000 збору...
Як бачите
При бажанні заплатити ЗА СЕБЕ - не треба бути мажором, достатньо просто бути фахівцем середньостатичним...
І на крайняк
Не може знайти 20000 - то нехай шукає вакансію в ЗСУ ..без виїзду на нуль....
Тоді одразу вбє трьох зайців
перший - буде мати 20000
другий - не буде напрягатись щоб заробити ще 20000
третій - рівень ризику такий самий як і у будь кого в Україні..
ПС
Пропонував би можновладцям
Додати норму по якій ті хто зараз за кордоном також моглиб легалізувати свій виїзд сплатою цих 20000
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