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Зростає кількість польських
компаній, які прагнуть...

Зростає кількість польських компаній, які прагнуть...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16

Зростає кількість польських компаній, які прагнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшилася кількість польських компаній, які хочуть взяти участь у відбудові України. Наразі цифра перевищує 3 тисячі.

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Зростає кількість польських компаній, які прагнуть долучитися до відбудови України
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:16

Мені здається, це відновлення також переоцінено як і допомога Україні Європою. Крім обіцянок нічого не буде і з першою ж перешкодою, все може зійти на ніт. Але, якщо ж, дай боже таке відбудеться, я б через кордонну блокаду поставив поляків в чергу останніми.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:44

А може ляхи підуть на..й.?
daonet
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:51

Re: Зростає кількість польських компаній, які прагнуть...

потрібні ровні та рівні відносини
досить "братерства", наїлись
fox767676
 
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