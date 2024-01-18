Євросоюз включить обмеження проти виробництва дронів до 13-го пакету антиросійських санкцій. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.
Дивися повний текст
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:36
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Новий пакет антиросійських санкцій буде спрямований проти виробництва дронів
Додано: Пон 19 лют, 2024 17:36
Шановні читачі!
Як вважаєте, чи буде помітним ефект від цих санкцій для нас? Чи окупанти вкотре знайдуть альтернативу їх обходу?
|