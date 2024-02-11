Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар
Дивися повний текст
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28
Шановні читачі!
Чи погоджуєтесь Ви з такою думкою? Як думаєте, у лютому або березні офіційний курс перетне позначку 39 грн/долар?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|