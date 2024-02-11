Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар
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Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:...
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Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28
Шановні читачі!
Чи погоджуєтесь Ви з такою думкою? Як думаєте, у лютому або березні офіційний курс перетне позначку 39 грн/долар?
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:17
Перетне, але на курс впливають не тільки економічні фактори, а і фактори майбутніх перпектив, дій на фронті і т.д. тому якщо американці проголосують за 60 млрд підтримки, цей фактор зможе знизити тиск на гривню тимчасово, але тиск на гривню є кожного дня і дуже сильний, тому в короткотроковій перспективі, якщо і знизиться то лише тимчасово, оскільки економічна база в країні стає слабшою, сильне населення виїхало за кордон залишивши пенсіонерів в руках держави. На мій погляд навіть включення друкарскього станка грошей не врятує, ми на всі 200% залежимо від підтримки заходу, коли він фінансує гривня тримається, коли є затримка гривня буде падати, але при відновленні фінансування гривня укріплюватися істотно не буде, лише тимчасовий відкат перед падінням
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