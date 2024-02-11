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Чому стрибнув курс, та чи
очікувати долар по 39 гривень:...

Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA

Як думаєте, у березні офіційний курс перетне позначку 39 грн/долар?

Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:... 0 5 0
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28

Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень:...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар

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Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:28

Шановні читачі!
Чи погоджуєтесь Ви з такою думкою? Як думаєте, у лютому або березні офіційний курс перетне позначку 39 грн/долар?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:17

Перетне, але на курс впливають не тільки економічні фактори, а і фактори майбутніх перпектив, дій на фронті і т.д. тому якщо американці проголосують за 60 млрд підтримки, цей фактор зможе знизити тиск на гривню тимчасово, але тиск на гривню є кожного дня і дуже сильний, тому в короткотроковій перспективі, якщо і знизиться то лише тимчасово, оскільки економічна база в країні стає слабшою, сильне населення виїхало за кордон залишивши пенсіонерів в руках держави. На мій погляд навіть включення друкарскього станка грошей не врятує, ми на всі 200% залежимо від підтримки заходу, коли він фінансує гривня тримається, коли є затримка гривня буде падати, але при відновленні фінансування гривня укріплюватися істотно не буде, лише тимчасовий відкат перед падінням
asdrud2016
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