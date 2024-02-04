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У Києві заборонили стягувати
плату за паркування —...

У Києві заборонили стягувати плату за паркування —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:39

У Києві заборонили стягувати плату за паркування —...

Пропонуємо до обговорення:
З 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть — Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджені тарифи на платне паркування в місті.

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У Києві заборонили стягувати плату за паркування — рішення суду
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:39

Халява сер. Соціальна держава матєр вашу.
salvydas
 
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