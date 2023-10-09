Для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно 52 млн євро на рік.
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Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:49
Вартість підтримки експлуатаційної готовності...
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Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:49
Чому не запустити їх?
Мені здається купити ППО + заробляти на польотах вийде не дорожче, а може навіть і прибуток дасть.
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