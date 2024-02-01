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Xiaomi показала свій головний
смартфон у 2024 році з...

Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:48

Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi офіційно представила свіжий флагман 14 Ultra. Пристрій вийшов дійсно топовий і потужний: найкрутіший процесор для Android-смартфонів, передова камера та вперше підтримка супутникового зв’язку.

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Xiaomi показала свій головний смартфон у 2024 році з найбільш передовою «начинкою»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:48

НАЗК: "сяомі - спонсор війни росії проти України"
Журналісти: "сяомі представила потужний смартфон, ставайте в чергу, щоб купити"((
l_e_x
 
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