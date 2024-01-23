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ТОП-7 країн, які краще відвідати навесні, аніж влітку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2024 19:57
Пропонуємо до обговорення:
Багато з нас звикли планувати відпустку на літній період. Але досить часто насолодитися бажаним відпочинком заважає велика кількість туристів та занадто висока температура повітря. Є варіант краще — обрати для відпустки весняний період. Адже у цьому самі плюси — людей менше, погода не така спекотна, а ціни набагато приємніші.
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