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Українці зменшують вклади в банках: скільки грошей...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лют, 2024 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:22
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