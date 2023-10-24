Оцінка діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій показала, що найбільше дбають про киян у Святошинському районі, а найгірше — у Шевченківському.
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У якому районі найбільше дбають про киян
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Додано: Вів 27 лют, 2024 21:15
У якому районі найбільше дбають про киян
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У якому районі найбільше дбають про киян
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:19
Відсоток закриття звернень - це ні про що. Виконавці закривають більшість звернень просто відпискою на кшталт "це не наші повноваження, зверніться до когось іншого"
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