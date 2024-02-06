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Кількість підсанкційних осіб
і компаній у рф перевищила...

Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:47

Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість російських осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн-ініціаторів, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6000.

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Кількість підсанкційних осіб і компаній у рф перевищила 6 тис.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:47

з населення 143,4 мільйона (2021) санкції проти 6 тис та це дійсно багато ( іронія)
yama
 
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