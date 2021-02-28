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У профтехах навчатимуть на
операторів цивільних дронів

У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:04

У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів

Пропонуємо до обговорення:
У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:05

Шановні форумчани, як вважаєте, чи справді дрони - зброя перемоги України?
Ірина_
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