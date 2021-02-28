У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.
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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:04
У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
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У профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:05
Шановні форумчани, як вважаєте, чи справді дрони - зброя перемоги України?
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