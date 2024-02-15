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В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 бер, 2024 00:03
Пропонуємо до обговорення:
Член Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації.
Дивися повний текст В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію
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R2
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Додано: Вів 12 бер, 2024 00:03
Ага, відтоку ніякого не було, ну майже зовсім, але з нав'язливими погрозами блокувати рахунки аж ніяк не пов'язано )))))))))))
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salvydas
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