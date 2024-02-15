RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний
відтік депозитів із...

В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:03

В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із...

Пропонуємо до обговорення:
Член Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації.

Дивися повний текст
В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99799
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 00:03

Ага, відтоку ніякого не було, ну майже зовсім, але з нав'язливими погрозами блокувати рахунки аж ніяк не пов'язано )))))))))))
salvydas
 
Повідомлень: 122
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в...
R2 » Суб 02 бер, 2024 01:15
1 198
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 бер, 2024 01:15
kesler018
В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»
R2 » Чет 15 лют, 2024 11:39
2 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 13:53
GALeon
У Нацбанку пояснили, що потрібно, щоб кредитні ставки...
R2 » Чет 15 лют, 2024 12:19
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 12:20
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2865)
12.03.2024 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.