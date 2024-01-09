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Депутати пропонують створити
«клуб білого бізнесу»:...

Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:17

Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»:...

Пропонуємо до обговорення:
На думку Гетманцева, новий законопроєкт — як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу.

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Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:17

Шановні читачі, що думаєте про таку ініціативу покращення бізнес-клімату?
Як вважаєте, а що в результаті буде на практиці?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:31

Re: Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»:...

Эскобар был бы рад записаться в такой "клуб". А по закону жить и работать никак?

По сути, кто будет всё это администрировать? А главное как и с каким умыслом и за какие "деньги". Лично меня это просто пугает, но может я чего-то не понимаю.
Примат
 
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