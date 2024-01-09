На думку Гетманцева, новий законопроєкт — як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу.
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Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:17
Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»:...
Пропонуємо до обговорення:
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Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»: підприємцям обіцяють переваги
Додано: Вів 12 бер, 2024 14:17
Шановні читачі, що думаєте про таку ініціативу покращення бізнес-клімату?
Як вважаєте, а що в результаті буде на практиці?
Додано: Вів 12 бер, 2024 14:31
Re: Депутати пропонують створити «клуб білого бізнесу»:...
Эскобар был бы рад записаться в такой "клуб". А по закону жить и работать никак?
По сути, кто будет всё это администрировать? А главное как и с каким умыслом и за какие "деньги". Лично меня это просто пугает, но может я чего-то не понимаю.
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