Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.
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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Шановні форумчани, що думаєте про інвестування в NovaPay?
Можливо хтось з Вас вже протестував компанію. Поділіться, будь ласка.
Додано: Вів 19 бер, 2024 21:51
Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Виникло питання що до звітування про отриманні прибутки? По державним облігаціями і депозитам це не потрібно.
Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24
2XL до певної суми це не потрібно робити. Я не думаю що ДПС щось буде хотіти від таких людей. Причина: новапей скоріше за все буде податковим агентом який і сплатить податок і прозвітує. Відповідно клієнти нічого не будуть винні державі і відповідно що їх чіпати.
Але якщо десь і попадуть на радари, і був лише дохід по яким податкові агенти прозвітували і сплатили податок, то там може бути лише символічний штраф.
До речі за неправильне місце реєстрації (форма 5ДР) в ДПС теж є штраф і ніхто її не подає при зміні місця реєстрації. І нікого не штрафують, навіть якщо подають заяву з запізненням (тобто можна побачити що людина по факту винна).
Додано: Сер 20 бер, 2024 00:53
Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Эти облигации продаются уже больше года. Все условия давно известны. Обычные корпоративные облигации, хоть и с продажей через РЕПО. Тут разве что говорить "скорее всего останется налоговым агентом". С декларацией точно так же, как с государственными: записать этот доход нужно, но он не повод для подачи декларации. Хотя согласен, что проверить в конце февраля свою справку о доходах на предмет его упоминания не повредит.
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