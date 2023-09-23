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Перші 500 клієнтів
придбали облігації NovaPay

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

Пропонуємо до обговорення:
Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.

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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Шановні форумчани, що думаєте про інвестування в NovaPay?
Можливо хтось з Вас вже протестував компанію. Поділіться, будь ласка.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:51

Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

Виникло питання що до звітування про отриманні прибутки? По державним облігаціями і депозитам це не потрібно.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 23:24

2XL до певної суми це не потрібно робити. Я не думаю що ДПС щось буде хотіти від таких людей. Причина: новапей скоріше за все буде податковим агентом який і сплатить податок і прозвітує. Відповідно клієнти нічого не будуть винні державі і відповідно що їх чіпати.

Але якщо десь і попадуть на радари, і був лише дохід по яким податкові агенти прозвітували і сплатили податок, то там може бути лише символічний штраф.

До речі за неправильне місце реєстрації (форма 5ДР) в ДПС теж є штраф і ніхто її не подає при зміні місця реєстрації. І нікого не штрафують, навіть якщо подають заяву з запізненням (тобто можна побачити що людина по факту винна).
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:53

Re: Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

  adj написав:2XL до певної суми це не потрібно робити. Я не думаю що ДПС щось буде хотіти від таких людей. Причина: новапей скоріше за все буде податковим агентом який і сплатить податок і прозвітує. Відповідно клієнти нічого не будуть винні державі і відповідно що їх чіпати.

Эти облигации продаются уже больше года. Все условия давно известны. Обычные корпоративные облигации, хоть и с продажей через РЕПО. Тут разве что говорить "скорее всего останется налоговым агентом". С декларацией точно так же, как с государственными: записать этот доход нужно, но он не повод для подачи декларации. Хотя согласен, что проверить в конце февраля свою справку о доходах на предмет его упоминания не повредит.
moveton
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