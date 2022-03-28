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Склад Rozetka зазнав руйнувань
внаслідок ракетної атаки...

Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки...
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:00

Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.

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Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 20:00

Тепер підіймуть поріг (зараз 700 грн) та оплату (зараз 35 грн) за доставку до точки видачі?!
novichok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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