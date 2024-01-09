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Лише 1% заявок на єОселю
отримали пільгові кредити

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 09:57

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Пропонуємо до обговорення:
Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
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