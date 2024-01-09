Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.
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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
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Додано: Нед 24 бер, 2024 09:57
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:10
Re: Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
Думаю, в першу чергу - недостатній рівень офіційних доходів. Бо в першу чергу оцінює банк, як кредитоспроможного позичальника, а багато подає заявки "а раптом прокатить" на об'єкти, які вони не потягнуть фінансово навіть з пільговою ставкою
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:46
Hotab Вона була настільки вірною дружиною, що не давала навіть чоловікові.
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:50
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:54
Faceless Десь так. В банку казали, що оцінюють "чи потягне кредитор по повному %, а не по пільговому "
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