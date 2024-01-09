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Лише 1% заявок на єОселю
отримали пільгові кредити

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 09:57

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Пропонуємо до обговорення:
Програма єОселя працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

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Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
R2
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Ще б знати чому відмовляють 99%
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:10

Re: Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити

Hotab написав:Ще б знати чому відмовляють 99%
Думаю, в першу чергу - недостатній рівень офіційних доходів. Бо в першу чергу оцінює банк, як кредитоспроможного позичальника, а багато подає заявки "а раптом прокатить" на об'єкти, які вони не потягнуть фінансово навіть з пільговою ставкою
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:46

Hotab Вона була настільки вірною дружиною, що не давала навіть чоловікові.
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:50

  tvd4 написав:Hotab Вона була настільки вірною дружиною, що не давала навіть чоловікові.

«Я девушка честная, потому дорогая» 😀
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:54

Faceless Десь так. В банку казали, що оцінюють "чи потягне кредитор по повному %, а не по пільговому "
Дюрі-бачі
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