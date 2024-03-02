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Експерт дав прогноз курсу
долара на найближчі тижні

Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:00

Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні протягом найближчих кількох тижнів курс долара знизиться з 39,13 до 38,5 грн/$. Значних змін вартості валюти не буде.

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Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:00

Наш експерт каже взагалі 37,50.. І навіть 37.20..

«На конкурсе рыбаков победил рыбак из Винницы, который поймал сома в 2.5 метра. Это ровно на 30 см больше, чем в прошлом году назвиздел рыбак из Хмельницкого»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:09

Re: Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні

Наш местный эксперт лучше предсказывает!
Andrey2512
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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