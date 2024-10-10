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Wirująświatła написав:и с чем вы спорите? приходите через 50 циклов в эпик по гарантии, а вам говорят инструкцию читали? током 1с заряжали? досвидос. а можно много чело и двс без масла тоже работают. недолго.
так мова ж про ліфери? від 4000 до 8000 циклів до падіння на 70% ємності при заряді 0.5С ну зарядите від 100 раз на 1С, буде від 3000 до 5000 циклів відповідно. по факту це мало на що впливає. якщо авто акум так ганяти, він здохне за тиждень, а ліферу пофіг. крім того ви не забувайте, що за безпеку відповідає БМС, ви не зможете дати більше струму, ніж дозволить БМС. тобто якщо бмс дозволить і ви заряджаєте на 1С, а потім щось поломалось - це має бути гарантійний випадок.
зарядка на 1С без сутєвої втрати ємності - це одна і головних перевах ліфера (будь якого), яка робить його незамінним в деяких випадках. так, це максимальний режим, не завжди доречний. але у випадках графіку 4/20 - незамінний.
до речі стало цікаво, яким струмом заряджаються тесли (китайські модел 3), ті які на ліферах? треба буде подивитись
подивився
LFP batteries are more tolerant of frequent charging to 100% compared to NCA or NMC batteries. Tesla encourages owners of LFP-powered Model 3 cars to regularly charge to 100% to maximize range without concerns of battery degradation. Supercharging rates are slightly slower than NCA batteries, though still fast. Charging from 10% to 80% generally takes around 30-40 minutes at a Tesla Supercharger.
80% за 40 хвилин - значить струм зарядки близький до 1С. ну але де тесла, а де епіцентр зі своєю гарантією на китайський акум до якого вони відношення не мають взагалі..
Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку
оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.
Faceless написав:Я якось офсайту виробника більше довіряю, ніж йопіку
оно то правильно, только гарантию дает не производитель а продавец (производитель ему потом компенсирует ремонт). У продавца могут быть немного другие правила экслуатации, нарушение которых делают случай негарантийным. В эпике ж не дураки сидят. Если не опечатка. Но про заряд токами 0,5С я и без эпика несколько раз слышал.
барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх. Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт. Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати
Лично я не против чтоб вы провели эксперимент и зарядили током 100А именно ту батарею Понял что она сжирает 5КВт/ч, но КПД зарядного с визжащими вентиляторами явно не 99% будет И не забывайте что в те мгновения по 3часа, что будет свет, всё что мощное будет запитано параллельно этой зарядке, ну кроме 65" с марафоном и роутера наверно. И не забывайте о главном - мало где в сетях многоэтажек идут пропаянные контакты, ввод - обжим, ввод - клемма, естественно не посеребрённые и окисляющиеся. Единственноая надежда - что не все будут в тот вечер блэкаута в вашем ЖК дома и мало кто имеет все эти мегапотужни блюййэтти. А с Тетрисов и Даймондов жильцы в такие моменты чухают как правило в другой временной пояс или даже полушарие.
барабашов написав:Сто ампер с розетки - 22квт отбираемая с сети дома мощность 50 - 11квт, не всякая проводка это позволит, мало какой дом рассчитан на одновременную такую зарядку и потребление моментное по пику подводимой к квартире мощности(это я про безгазовый новострой говорю с проводами толщиной в мизинец от щитка в квартиру), не всякая розетка 50А переварит А там где "греется" там и до пожара недалеко И в домовых сетях, и на вводе(в том числе и на вводе с 10Кв кабеля в домовой трансформатор) КЗ там где плохо обжато сделает тоже хороший фейерверк.
Які ще 100 ампер з розетки, барабашов, там є посилання тх. Батарея 51В, зарядка на 100А це 5 кВт макс, а в середеньому буде 2,5 кВт. Це звісно теж чимало, і в умовному хрущі це на межі, і одночасно стіралку чи бойлер не включиш. Це теж потрібно враховувати
Лично я не против чтоб вы провели эксперимент и зарядили током 100А именно ту батарею Понял что она сжирает 5КВт/ч, но КПД зарядного с визжащими вентиляторами явно не 99% будет И не забывайте что в те мгновения по 3часа, что будет свет, всё что мощное будет запитано параллельно этой зарядке, ну кроме 65" с марафоном и роутера наверно. И не забывайте о главном - мало где в сетях многоэтажек идут пропаянные контакты, ввод - обжим, ввод - клемма, естественно не посеребрённые и окисляющиеся. Единственноая надежда - что не все будут в тот вечер блэкаута в вашем ЖК дома и мало кто имеет все эти мегапотужни блюййэтти. А с Тетрисов и Даймондов жильцы в такие моменты чухают как правило в другой временной пояс или даже полушарие.
Дякую, що ви так переживаєте. По характеристикам гібридних інверторів ККД зарядного можна підібрати пристойний. Батарея розраховується на споживання та, щоб за звичайний період блекауту не мала повністю сісти, тож і підзарядити її треба буде тільки частково. Запаси по потужності і стан проводки по будинку в себе я знаю, там все добре. Про покриття контактів сріблом якось вперше чую, окиснюється срібло дай боже.
Faceless написав:Дякую, що ви так переживаєте. По характеристикам гібридних інверторів ККД зарядного можна підібрати пристойний. Батарея розраховується на споживання та, щоб за звичайний період блекауту не мала повністю сісти, тож і підзарядити її треба буде тільки частково. Запаси по потужності і стан проводки по будинку в себе я знаю, там все добре. Про покриття контактів сріблом якось вперше чую, окиснюється срібло дай боже.
ККД зарядного 95 чи 90% в принципі немає значення для експлуатації. набагато важливіших холостий хід інвертора при роботі від батареї, особливо при низьких навантаженнях.
а з приводу перевантаження мереж при 4 годинах світла на добу, вони будуть однозначно, притому зарядні станції/інвертори це найменша проблема. люди будуть вмикати бойлери, пралки, плити, обігрівачі і тд
Faceless написав:Дякую, що ви так переживаєте. По характеристикам гібридних інверторів ККД зарядного можна підібрати пристойний. Батарея розраховується на споживання та, щоб за звичайний період блекауту не мала повністю сісти, тож і підзарядити її треба буде тільки частково. Запаси по потужності і стан проводки по будинку в себе я знаю, там все добре. Про покриття контактів сріблом якось вперше чую, окиснюється срібло дай боже.
ККД зарядного 95 чи 90% в принципі немає значення для експлуатації. набагато важливіших холостий хід інвертора при роботі від батареї, особливо при низьких навантаженнях.
а з приводу перевантаження мереж при 4 годинах світла на добу, вони будуть однозначно, притому зарядні станції/інвертори це найменша проблема. люди будуть вмикати бойлери, пралки, плити, обігрівачі і тд
скоріше за все таке перевантаження буде в модних мопах, а в немодних хрущах-бабушатніках бабушки будуть грітися котами та світити свічками
flyman написав:скоріше за все таке перевантаження буде в модних мопах, а в немодних хрущах-бабушатніках бабушки будуть грітися котами та світити свічками
Судя по тому, что именно в хрущах лет 20 назад тотально домовые щитки от перегруза горели, как раз от котов и свечек нагрузка куда больше, чем от бойлеров с кондиционерами, которые бабушкам совсем не нужны. Вероятно, тогда был большой прирост поголовья котов.