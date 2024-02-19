Володимир Зеленський вважає, що після війни українців очікуватиме демографічний «бум». На його думку, «найбільший стимул — безпека».
Дивися повний текст
Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 бер, 2024 17:52
Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:33
Re: Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...
Бум коррупции?)
|