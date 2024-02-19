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Закінчиться війна — буде
«бум», — Зеленський про...

Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:52

Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...

Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський вважає, що після війни українців очікуватиме демографічний «бум». На його думку, «найбільший стимул — безпека».

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Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про демографічну ситуацію
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:52

Та после окончания войны будет бум всего. Главное её закончить.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 20:33

Re: Закінчиться війна — буде «бум», — Зеленський про...

Бум коррупции?)
Andrey2512
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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