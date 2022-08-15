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Що відбувається з
гривневими депозитами

Що відбувається з гривневими депозитами
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03

Що відбувається з гривневими депозитами

Пропонуємо до обговорення:
На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.

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Що відбувається з гривневими депозитами
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:03

Хотите потерять или уменьшить сумму своих денег?
Кладите на депозит, это гарантированный вариант!))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:27

  R2 написав:Що відбувається з гривневими депозитами
падают. шо. Нацбанк по своей методичке считает инфляцию. Цены с 2022 удвоились на депозиты за 2 года принесли 36%
vitaliiangel
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