В Україні нинішнього року ціни на фіксований інтернет піднімуться пропорційно інфляції, стрімкого зростання вдвічі або втричі не буде.
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Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:55
Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований...
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Дивися повний текст
Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:56
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