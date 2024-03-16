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Нові правила військового
рекрутингу: 4 важливі етапи

Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55

Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.

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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:03

Шановні форумчани!
Прокоментуйте, будь ласка, своє ставлення до нового підходу долучення до військової служби.
Чи зможе рекрутинг вирішити питання нестачі людей у війську?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:36

Re: Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи

Поки не вирішено 2 ключові проблеми, то шансів в рекрутерів не буде:
1. Чіткий термін контракту, щоб в ньому була вказана дата демобілізації.
2. Відсутність залежності виплат від командира. Зараз 50/100 тис., а також компенсації за поранення чи смерть платять тільки якщо командир оформив відповідні папери, а має бути навпаки: їх повинні платити всім по факту укладання контракту, крім тих, на кого командир склав рапорти/акти і є результати розслідування, які підтверджують СЗЧ, алкоголізм чи інші підстави, щоб не платити...
Дюрі-бачі
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