Міністерство оборони України запровадило новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України, який передбачає чотири етапи, пише robota.ua.
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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:55
Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
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Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:03
Шановні форумчани!
Прокоментуйте, будь ласка, своє ставлення до нового підходу долучення до військової служби.
Чи зможе рекрутинг вирішити питання нестачі людей у війську?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:36
Re: Нові правила військового рекрутингу: 4 важливі етапи
Поки не вирішено 2 ключові проблеми, то шансів в рекрутерів не буде:
1. Чіткий термін контракту, щоб в ньому була вказана дата демобілізації.
2. Відсутність залежності виплат від командира. Зараз 50/100 тис., а також компенсації за поранення чи смерть платять тільки якщо командир оформив відповідні папери, а має бути навпаки: їх повинні платити всім по факту укладання контракту, крім тих, на кого командир склав рапорти/акти і є результати розслідування, які підтверджують СЗЧ, алкоголізм чи інші підстави, щоб не платити...
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