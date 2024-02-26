У лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. При цьому 35,4% вкладів були в іноземній валюті.
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У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
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Додано: Пон 08 кві, 2024 14:33
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
Пропонуємо до обговорення:
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У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:39
Шановні читачі, а Ви довіряєте свої заощадження банкам?
Чи віддаєте перевагу старому методу - під матрацом, грушею?
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:41
может голосовалку (на валютной ветке)?
валюта в укр. банках
гривна в укр.в банках
валюта в иностранных банках
валюта наличная
гривна наличная
крипта
друге активы
и разрешить несколько вариантов ответов
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:09
Re: У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких ба
диверсифікація
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:29
Дякую за пропозицію, але там вже стоїть голосування з терміном.
Можу створити голосування тут в темі.
З повагою,
Додано: Пон 08 кві, 2024 15:30
Re: У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких ба
За 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $0,88 млрд більше, ніж продало, зокрема чиста купівля готівкової валюти становила $1,01 млрд. За 2023 рік чиста купівля валюти населенням сягнула $4,79 млрд, зокрема готівкової - $3,63 млрд. За перший квартал цього року іноземної валюти у населення побільшало ще на $2,50 млрд, зокрема готівкової - на $2,15 млрд.
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