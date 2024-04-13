RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У 2023 році в Україні
народилося найменше дітей за...

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається однією з країн із найнижчою народжуваністю у світі.

Дивися повний текст
У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99888
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:44

Шановні читачі, на Вашу думку, як держава може стимулювати українців народжувати дітей? Які фактори можуть сприяти пожвавленню демографічної ситуації?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 14.09.13
Подякував: 986 раз.
Подякували: 1956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:50

у моєї пра-пра-баби було 16 дітей, вижило 4
так що порівнювати як народжувалось колись - не правильно
YuriyD
 
Повідомлень: 8
З нами з: 19.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 01:35

Ірина_ фінансові впершу чергу. Останній озвучений варіант законопроекту це хоч щось в порівнянні з 860 грн допомоги))
Серхио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 31.01.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік
R2 » Пон 15 кві, 2024 12:14
2 371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 12:35
vitaliiangel
Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...
R2 » П'ят 12 кві, 2024 14:25
2 393
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 11:38
equinox
Як та коли зміниться заробітна плата вчителів у 2024 році
R2 » Суб 13 кві, 2024 14:12
1 266
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 14:13
okhredko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.