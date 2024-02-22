На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири.
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У Києві відчутно здорожчали квартири
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:04
У Києві відчутно здорожчали квартири
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У Києві відчутно здорожчали квартири
Додано: Пон 15 кві, 2024 16:04
Цирк на дроті. Ціни є, але угод нема. Тобто ринку нема, є хотілки. Залишається позитивні новини писать. Повертаться на землю буде дуже боляче.
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