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Половина підприємств скаржаться
на проблеми з пошуком...

Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:04

Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...

Пропонуємо до обговорення:
Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу.

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Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:04

За ті копійки, що вони пропонують звісно людей не буде.
unicdima
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