Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу.
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Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:04
Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком...
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Дивися повний текст
Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
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