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У яких країнах можуть безкоштовно
навчатися українці:...

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:05

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці:...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть навчатися за кордоном безкоштовно, а також отримати гранти або стипендії.

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У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм
R2
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