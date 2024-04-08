Українці можуть навчатися за кордоном безкоштовно, а також отримати гранти або стипендії.
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У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:05
У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці:...
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Дивися повний текст
У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм
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