Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.
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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:03
Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
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Дивися повний текст
Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
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