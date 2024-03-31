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Чоловіки 18−60 років не зможуть
отримати паспорти за...

Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:03

Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.

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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном — постанова Кабміну
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:03

Це геноцид. ТРО Варшави, Праги та Берліну, всі на Майдан!!!
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:01

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

Цікаво, а чи можна буде обійтись без нового українського паспорта таким чоловікам?
І отримати аналог нансенівського паспорта, або ж "проїздний документ".
Начебто білорусам збиралися щось подібне давати. Якщо доведено, що особа не може отримати свій паспорт через певні реальні ризики.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:19

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

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болить ухилянтам.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:19

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

Якщо з Польщі, Чехії, Німеччини ще можна "зїздити" додому за паспортом, то як бути чоловікам у, наприклад, Аргентині, США, Канаді і т.д.?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:22

  Hennady написав:Якщо з Польщі, Чехії, Німеччини ще можна "зїздити" додому за паспортом, то як бути чоловікам у, наприклад, Аргентині, США, Канаді і т.д.?

А нащо їм український паспорт якщо вони сюди і не збираються?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 15:37

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

Зараз переглядають цей форум 25 гостей :D
ростем
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:17

Re: Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...

  unicdima написав:Це геноцид. ТРО Варшави, Праги та Берліну, всі на Майдан!!!


Зараз почнуться масові погроми й таке інше )
Andrey2512
 
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