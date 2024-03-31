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Чоловіки 18−60 років не зможуть отримати паспорти за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:03
юристи/лінгвіти є? Хто може сказати, треба з'явитися протягом 60 днів з дня набрання чинності чого?
3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:
Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим
Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри
надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника,
військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі
комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або
знаходження
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:56
Netz написав:
юристи/лінгвіти є? Хто може сказати, треба з'явитися протягом 60 днів з дня набрання чинності чого?
[i]Інші військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності
указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим
Написано - указом про мобілізацію. Щодо діючого указу про мобілізацію, на момент набрання чинності яким цього закону ще не було, то відповідний обов'язок встановлено ще раз в прикінцевих положеннях.
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