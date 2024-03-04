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Попит на валюту знижується:
банки скоротили ввезення...

Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:38

Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн. доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому 1,138 млрд. доларів.

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Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну
R2
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того в банках не має валюти в кассі :))))

тільки заказувати потрібно.
zagadumua
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Модератори: Ірина_, Модератор

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