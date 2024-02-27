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Які пільги мають особи з інвалідністю III групи —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2024 05:30
Пропонуємо до обговорення:
Як пояснюють в Мінсоцполітики, громадяни з інвалідністю III групи мають отримати спеціальні умови під час працевлаштування. Наприклад, вони не зобов’язані проходити випробувальний термін. Також для працюючих осіб з III групою доступні такі пільги:
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