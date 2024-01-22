Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.
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Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:50
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт...
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Дивися повний текст
Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
Додано: Сер 01 тра, 2024 10:50
Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, зокрема з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. Однак після цієї дати відповідні дозволи можуть подовжити.
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