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Сенат США ухвалив закон
про заборону на імпорт...

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:50

Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.

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Сенат США ухвалив закон про заборону на імпорт російського урану
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:50

Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, зокрема з ВТБ, Центробанком, Сбєрбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. Однак після цієї дати відповідні дозволи можуть подовжити.
unicdima
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