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На Prozorro. Продажі виставили
Bitcoin: як взяти участь...

На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 17:48

На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь...

Пропонуємо до обговорення:
У системі Prozorro. Продажі виставлятимуться цифрові активи.

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На Prozorro. Продажі виставили Bitcoin: як взяти участь у торгах
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 17:48

Шановні читачі, а Ви готові проекспериментувати та придбати цифровий актив через систему Prozorro?
Ірина_
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