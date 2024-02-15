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У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. За словами заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової, 70 тисяч гривень — це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.
Дивися повний текст У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій
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