Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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BIGor написав: Дюрі-бачі"Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)
А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).
интересные у вас причинно следственные связи в голове Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"
Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП.
Це як в США поліція не могла зловити Аль Капоне, цікаво, чи не через те що вся поліція була куплена Аль Капоне?
Не тільки НКРЕКП, для концентрації активів використовув депутатський корпус та НКЦПФР(коміссія з цінних паперів). Для лобіювання тарифів на перевезення вугілля навіть внутрішній вплив в держкорпораціях (та ж залізниця). Та й антимонопольний комітет кудись у вікно дивився в перід концентрації активів.