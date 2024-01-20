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Чинний тариф на світло не
покриває вартість його...

Чинний тариф на світло не покриває вартість його...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:29

  BIGor написав:
  Bobua написав:
  BIGor написав:
ote="5725460:Дюрі-бачі"]Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)[/quot



А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).


Дешевше буде сонячну панель прикріпити. На сніні чи даху.

На дрібні витрати і освітлення -- вистачить.

Цікаво, чи 20 кує на таку систему - це дешево чи ні? А в кого немає приватного будинку, де панелі вішати?

😳
Бєзумству храбрих пайом ми пєсні...

1555грв за 40 Вт... https://ek.ua/ua/AXIOMA-AX-40M.htm
Але 24В. Доведеться ще вкластись в акум і електроніку.

Але якщо освітлення вже на 12 чи 24В -- то простіше.
Цікава ідея. Робити освітлення в новобуді на низьку напругу, аби працювало і напряму від акума!

12В ніби буде краще, бо usb type-c ж уміє з ними працювати?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:13

  BIGor написав:
  Примат написав:
  BIGor написав:
Дюрі-бачі"Тарифи нижче собівартості - зло. Тому я за підняття тарифу до обґрунтованого рівня (десь 4.5 грн./кВт.год.)

А якщо Ахмет скаже, що собівартість 100 грн, будете платити 100 грн? Взагалі рішення проблеми дуже просте: націоналізація Ахметівської енергетики назад (все таки військовий стан).

интересные у вас причинно следственные связи в голове :mrgreen:
Есть орган НКРЕКП, все вопросы к нему или к кабинету министров Украины, но точно не к "Ахмет", так как в противном случае к СБУ, но не нужно скатываться к "Взять все, да и поделить"

Ви наївні як дитина, або спеціально придурюєтесь. Ахмет опосередковано управляє НКРЕКП.

Це як в США поліція не могла зловити Аль Капоне, цікаво, чи не через те що вся поліція була куплена Аль Капоне?

Не тільки НКРЕКП, для концентрації активів використовув депутатський корпус та НКЦПФР(коміссія з цінних паперів). Для лобіювання тарифів на перевезення вугілля навіть внутрішній вплив в держкорпораціях (та ж залізниця). Та й антимонопольний комітет кудись у вікно дивився в перід концентрації активів.
makar_
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:40

  Investor_K написав:А дешевше ніяк?

я же писал, можно и 0 сделать, главное прописать источники финансирования для покрытия разницы
Примат
 
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