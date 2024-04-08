Ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники.
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Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження)
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Додано: Вів 14 тра, 2024 10:43
Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається...
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Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження)
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:02
Re: Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається..
Кількість вакансій не означає, що безробітних (реальних, а не за статистикою центрів зайнятості) меншає. Чому не проведуть аналіз та сформують статистику претендентів на роботу? Вакансій багато, тому що всі хочуть кваліфікованих спеціалістів, молодих, здорових, з дорослими дітьми, готових працювати до пізнього та інколи на вихідних. Все зі свого досвіду.
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