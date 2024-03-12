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Українські розробники пропонують запустити альтернативу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Розробники ГО «Аналітичний центр Інформаційних ресурсів» працюють над створенням сервісу, який стане вітчизняною альтернативою Telegram. Ідея полягає в тому, щоб створити окремий від «Дії» сервіс, що надаватиме офіційну інформацію українцям.
Дивися повний текст Українські розробники пропонують запустити альтернативу Telegram на базі «Дії»
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Додано: Чет 16 тра, 2024 11:33
"Сервис на базе Дии" совершенно от Дии отдельный. Причём специально задуман быть отдельным. База не прослеживается.
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moveton
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