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Керівників компаній
каратимуть за неявку їхніх...

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 15:53

Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...

Пропонуємо до обговорення:
Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.

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Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК — нардеп
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Нардепи зовсім обнагліли: силові апарати (поліція, нацгвардія, ТЦК і т.д.) під контролем у них, а доставляти в ТЦК людей мають керівники бізнесу.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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