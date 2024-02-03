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Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:28
Пропонуємо до обговорення:
Держспецзв’язку попереджує громадян України про кіберзлочинців, які використовують нову схему, щоб отримати доступ до акаунтів у месенджерах. Ось кілька рекомендацій, як убезпечити себе.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:29
Шановні читачі, чи стикалися ви з такими ситуаціями? Можливо, знаєте інші приклади шахрайства?
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