Розповідаємо, як змінилися тарифи на електроенергію від початку повномасштабної війни.
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Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22
Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
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Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
Додано: Вів 04 чер, 2024 10:23
Про які 7-8 годин на добу ви пишете про відключення в Києві, вже виключають по 7-12 годин за одне відключення, потім на дві години дають світло і знов відключення, а у вас на Марсі може і краще справи.
Додано: Вів 04 чер, 2024 11:11
Re: Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
Щось взагалі жорстко стало. для чого тоді взагалі підвищували вартість?
Додано: Вів 04 чер, 2024 11:45
diskvol76 им не отключают-да и в конча заспах всё автономно в хатынках
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:05
Re: Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
Рудому на нову хатинку/яхту
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:19
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:20
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:21
Re: Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
оперативно восстановить не реально, разве что закончить войну и предложить зайти инвесторов в генерацию, но кто ж их пустит? Лучше же устроить передел и восстановить за счет потребителя
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